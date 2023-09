Il pachiderma che effettua temibili cariche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pachiderma che effettua temibili cariche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RINOCERONTE

Significato/Curiosità : Il pachiderma che effettua temibili cariche

Il rinoceronte è un grande pachiderma noto per la sua impressionante forza e il suo comportamento aggressivo durante le cariche. Questi animali sono caratterizzati dalla loro pelle spessa e rugosa e da uno o due corni che crescono sulla parte anteriore del muso. Il rinoceronte è uno dei più grandi mammiferi terrestri esistenti, ed è suddiviso in diverse specie, tra cui il rinoceronte bianco e il rinoceronte nero, ma anche il rinoceronte indiano e il rinoceronte di Sumatra. Il rinoceronte è noto per la sua vista limitata ma per un udito e un olfatto molto sviluppati, che gli consentono di percepire minacce e presenze nascoste. Quando si sente minacciato o provocato, il rinoceronte può effettuare cariche rapide e potenti, utilizzando la sua massa corporea considerevole e il corno per difendersi. Queste cariche sono temibili e possono essere pericolose per gli esseri umani e gli altri animali. Purtroppo, molte specie di rinoceronti sono attualmente a rischio di estinzione a causa del bracconaggio per il loro prezioso corno, che è erroneamente considerato una cura medicinale in alcune culture, nonostante non abbia alcuna base scientifica. Gli sforzi di conservazione sono in corso per proteggere queste affascinanti creature e preservarle per le generazioni future.

Altre risposte alla domanda : Il pachiderma che effettua temibili cariche : pachiderma; effettua; temibili; cariche;

Su: Disambiguazione – "ippopotamo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ippopotamo (disambigua). l'ippopotamo (hippopotamus amphibius) ...Grossodai temibilissimi denti; L urlo del; Undalle temibili cariche; UnSu: Assistenti arbitrali effettuano segnalazioni all'arbitro alzando la bandierina in dotazione. l'arbitro può non tenerne conto, in quanto tutte ...rapidi trasporti; Sino martedi giovedi e sabato su undici ruote; Lol archeologo; Lil archeologo;Su: Disambiguazione – "ippopotamo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ippopotamo (disambigua). l'ippopotamo (hippopotamus amphibius) ...Animali; Un pachiderma dallecariche;lupi di mare;cani da guardia;Su: Loro cariche, riuscendo ad esempio a vincere nella battaglia del ponte contro gli arabi per il terrore provocato in essi dalla vista di quei pachidermi ...Predisporre conesplosive; Lo sono levotate; Eccessivamente; Il materiale edilizio che si deve smaltire in apposite dis