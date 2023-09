Nico ex-pilota di F 1 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nico ex-pilota di F 1. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nico Rosberg √® un ex-pilota di Formula 1 di nazionalit√† tedesca, nato il 27 giugno 1985 a Wiesbaden, Germania. √ą figlio del famoso pilota di Formula 1 Keke Rosberg, il quale ha vinto il Campionato Mondiale di Formula 1 nel 1982. Nico ha iniziato la sua carriera in Formula 1 nel 2006, correndo per diverse squadre, tra cui la Williams e la Mercedes. Il momento pi√Ļ significativo della sua carriera √® stato il suo titolo mondiale nella stagione 2016 quando, alla guida della Mercedes, ha sfidato e sconfitto il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, diventando Campione del Mondo. Poco dopo aver vinto il titolo, ha annunciato il suo ritiro improvviso dalla Formula 1, decidendo di concentrarsi su altri interessi e impegni. Al di fuori del mondo delle corse, Nico Rosberg √® diventato un imprenditore e un ambasciatore per la sostenibilit√† ambientale, dimostrando un forte impegno nel promuovere la mobilit√† ecosostenibile e la lotta contro il cambiamento climatico. La sua carriera in Formula 1 e il suo lavoro per la sostenibilit√† lo hanno reso una figura riconosciuta e rispettata nell'ambito dello sport e oltre.

