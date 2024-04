La Soluzione ♚ Insenature nascoste La definizione e la soluzione di 7 lettere: Insenature nascoste. CALETTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Insenature nascoste: La Caletta (Sa Calitta in sardo) è una frazione della città di Siniscola, nella Sardegna centro-orientale. Conta circa duemila abitanti che si dedicano principalmente ad attività turistiche, commerciali e pesca. È un'ambita meta estiva grazie alla lunghissima spiaggia, al porto turistico e alla posizione (50 km circa sia da Nuoro, che da Olbia). È quindi possibile raggiungere sia le zone a nord che a sud della costa orientale sarda. Altre Definizioni con calette; insenature; nascoste; Piccole strutture a pioli o gradini; Insenature galiziane; Insenature spagnole; Sovente sono nascoste; Trappole nascoste; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Insenature nascoste

CALETTE

C

A

L

E

T

T

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Insenature nascoste' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.