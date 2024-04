La Soluzione ♚ Impianto audiovisivo casalingo

La definizione e la soluzione di 10 lettere: Impianto audiovisivo casalingo. HOME CINEMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Impianto audiovisivo casalingo: Per Home cinema o home theater si intende generalmente la riproduzione di contenuti televisivi o cinematografici (film, concerti ecc.) in forma elettronica in un ambiente domestico, finalizzata ad ottenere sensazioni uditive e visive il più possibile fedeli a quelle percepibili in un teatro, in una sala cinematografica e in generale a produrre spettacolo di qualità per dare il massimo coinvogimento allo spettatore. Per estensione l'home cinema è anche l'insieme delle apparecchiature audio e video necessarie.

