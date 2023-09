Evita di ripetersi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Evita di ripetersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEM

Significato/Curiosità : Evita di ripetersi

"Idem" è una parola latina che significa "lo stesso" o "uguale". Viene utilizzata principalmente nel contesto della scrittura o della comunicazione per indicare che qualcosa è identico o simile a quanto detto o scritto precedentemente, evitando così la ripetizione. Ad esempio, se in un testo si fa riferimento a un concetto o a un elemento specifico e in seguito si desidera menzionarlo nuovamente, è possibile utilizzare "idem" per indicare che ciò che si sta dicendo è lo stesso di ciò che è stato precedentemente affermato, senza dover ripetere l'intera frase o l'espressione. L'uso di "idem" è una pratica comune per migliorare la chiarezza e la concisione nella scrittura, consentendo al lettore di riconoscere facilmente il riferimento a qualcosa precedentemente menzionato.

