Che non contiene sbagli - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ESATTO

Significato/Curiosità : Che non contiene sbagli

La parola "esatto" è spesso associata a una situazione o un elemento che non contiene errori, imprecisioni o incertezze. Questo termine è ampiamente utilizzato in vari contesti, tra cui matematica, scienze, statistica e comunicazione. Nella matematica e nelle scienze, "esatto" può riferirsi a una risposta o una misura che è corretta senza margine di errore, come un calcolo matematico preciso o una misurazione accurata di una grandezza fisica. Nella comunicazione, "esatto" può essere utilizzato per confermare l'accuratezza di ciò che è stato detto o fatto, sottolineando che non ci sono dubbi o ambiguità. Ad esempio, quando si risponde a una domanda con "esatto," si sta affermando che la risposta data è corretta e senza errori. In generale, "esatto" è un termine che sottolinea la precisione e l'assenza di incertezze, ed è cruciale in contesti in cui l'accuratezza e la certezza sono fondamentali.

