La capitale del Qatar

Doha (in arabo , ad-Dawa oppure ad-Doa, letteralmente "il grande albero") è la capitale e la città più popolata dello stato del Qatar. Si trova sul Golfo Persico e aveva nel 2020 una popolazione di 1 186 023 abitanti. È la più grande città del Qatar e, con la sua area urbana e suburbana, ospita circa il 60% della popolazione dello stato. A Doha vi è la sede del governo del Qatar, il cui capo è l'emiro Tamim bin Hamad Al Thani. Nei pressi della città sorge Education City, una zona in cui si sono insediati diversi campus universitari e istituti dedicati alla ricerca e all'innovazione. La città presenta un carattere cosmopolita.

