La Soluzione ♚ La band inglese di Mick Hucknall

La definizione e la soluzione di 9 lettere: La band inglese di Mick Hucknall. SIMPLY RED Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su La band inglese di mick hucknall: I Simply Red sono un gruppo musicale pop soul britannico fondato nella prima metà degli anni ottanta da Mick Hucknall e due ex componenti della band dei Durutti Column: Anthony Bowers e Chris Joyce. In venticinque anni di carriera hanno venduto circa 55 milioni di dischi. Nel 2009 si sono sciolti in occasione del venticinquesimo anniversario di carriera, per riunirsi poi nel 2014. Durante la loro carriera hanno piazzato diversi singoli ai vertici delle classifiche mondiali inclusi Holding Back the Years e If You Don't Know Me by Now, che hanno raggiunto il primo posto nella classifica statunitense Billboard Hot 100. Il loro quarto lavoro ...

