Andata in frantumi - Cruciverba

Il termine "rotta" si riferisce al processo in cui qualcosa si spezza o si frantuma, perdendo la sua integrità strutturale o la continuità. Questo concetto può essere applicato a una vasta gamma di situazioni e oggetti. Ad esempio, un oggetto fisico come un vetro può essere "rotto" quando subisce una forza o un impatto sufficiente a causare la sua frantumazione in pezzi più piccoli. In senso figurato, il termine "rotta" può essere utilizzato per descrivere situazioni in cui un'idea, un rapporto interpersonale o una strategia subiscono un fallimento o un crollo. Può denotare una situazione in cui qualcosa si sgretola o non funziona più come previsto. La parola "rotta" suggerisce spesso un certo grado di distruzione o disintegrazione, e può richiedere sforzi per la riparazione o la sostituzione.

