La Soluzione ♚ Affabili e gentili La definizione e la soluzione di 8 lettere: Affabili e gentili. CORDIALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Affabili e gentili: L'Entente cordiale ("Intesa amichevole") fu l'accordo stipulato a Londra l'8 aprile 1904 tra Francia e Regno Unito per il reciproco riconoscimento di sfere d'influenza coloniale. Il trattato definì principalmente l'influenza francese sul Marocco e quella inglese sull'Egitto, segnò la fine di secoli di contrasti e conflitti tra Francia e Gran Bretagna e fu una prima risposta al riarmo navale della Germania. L'accordo costituì un passo decisivo verso la costituzione della Triplice intesa che, nata dopo l'Accordo anglo-russo per l'Asia del 1907, avrebbe incluso anche la Russia. Altre Definizioni con cordiali; affabili; gentili; Simpaticamente amichevoli; La dimostra chi tratta con simpatia; Affabili benevole;

