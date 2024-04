La Soluzione ♚ Abitudinari La definizione e la soluzione di 8 lettere: Abitudinari. METODICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Abitudinari: La Scuola metodica di medicina (Metodici, Metodisti o Methodici, in greco: ed) fu una scuola di medicina nell'antica Grecia e Roma. La scuola metodica nacque come reazione sia alla scuola empirica sia alla scuola dogmatica (talvolta indicata come scuola razionalista). Sebbene le origini esatte della scuola metodica siano oggetto di discussione, le sue dottrine sono abbastanza ben documentate. Sesto Empirico sottolinea la comunanza della scuola con il Pirronismo, in quanto «segue le apparenze e ne trae ciò che sembra conveniente». Altre Definizioni con metodici; abitudinari; Regolati e precisi nelle loro cose; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Abitudinari

METODICI

M

E

T

O

D

I

C

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Abitudinari' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.