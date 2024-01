La definizione e la soluzione di: La lingua parlata da Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: la lingua parlata in galilea e palestina all'epoca di gesù era l'aramaico giudaico e probabilmente l'aramaico parlato da gesù per comunicare con i suoi...

L'aramaico è una lingua semitica che vanta circa tremila anni di storia. In passato, fu lingua di culto religioso e lingua amministrativa di imperi. È la lingua in cui furono in origine scritti il Talmud e parte del Libro di Daniele e del Libro di Esdra. Era la lingua parlata correntemente in Palestina (accanto al greco) ai tempi di Gesù. Attualmente, l'aramaico è utilizzato in Siria (villaggi di Ma'lula, Bh'ah, Hascha, Kamishlié), in Turchia (Tur-Abdin, Mardin) e nel Nord dell'Iraq (Krakosh, Elkosh, Erbil - la capitale della regione curda - Ankawa).

L'aramaico appartiene alla famiglia linguistica delle lingue afro-asiatiche e alla sottofamiglia delle lingue semitiche; più precisamente, l'aramaico appartiene al gruppo nordoccidentale delle lingue semitiche, di cui fanno parte le lingue cananaiche, tra cui l'ebraico.

Italiano

Aggettivo

aramaico

degli Aramei, appartenente al popolo arameo

Sostantivo

aramaico ( approfondimento) m

(linguistica) lingua appartenente alla famiglia delle lingue semitiche come l'arabo e l'ebraico, è una delle lingue più importanti dell'antichità nei tempi del primo Tempio di Gerusalemme l'aramaico fu, per così dire, una lingua-accessoria per leggere la Bibbia pubblicamente una seconda volta, come di norma nei tre giorni

Sillabazione

a | ra | mài | co

Pronuncia

IPA: /ara'majko/

Etimologia / Derivazione

derivato di Aram, antico nome della Siria

Citazione

Termini correlati