Soluzione 3 lettere : BUE

Significato/Curiosita : Con l asino nel presepio

Di cristo, ordinò che si apprestasse il presepe, che si portasse il fieno, che si conducessero il bue e l'asino; e predicò sulla natività del re povero;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Con l asino nel presepio : asino; presepio; Vociare come un asino ; La trasportano l asino e il mulo; Non è asino eppure raglia; Il filosofo che ci ricorda la storia dell asino indeciso tra due mucchi di fieno uguali; Ha un po dell asino e un po del cavallo; Una figurina del presepio ; Sono i pezzi più numerosi in un presepio ; La casetta del presepio ; Con l asinello nel presepio ; Le ultime statuine che si mettono nel presepio ;

