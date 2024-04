La Soluzione ♚ Smentiti come dei miti La definizione e la soluzione di 7 lettere: Smentiti come dei miti. SFATATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Smentiti come dei miti: Il fluffer è una figura professionale impiegata nella realizzazione di film pornografici; il suo ruolo è quello di stimolare e mantenere alta l'eccitazione sessuale degli attori.Negli ultimi decenni questo mestiere è caduto in disuso, poiché a differenza degli anni settanta e ottanta in cui le riprese erano realizzate su celluloide, lo staff necessita di meno tempo per la preparazione delle scene. Per la stessa funzione oggi vengono inoltre utilizzati medicinali che combattono la disfunzione erettile come il Viagra.I dubbi sulla reale esistenza di questa posizione lavorativa sono sfatati dalle interviste delle pornostar che, invece, ... Altre Definizioni con sfatati; smentiti; come; miti; Notevole per imponenza come un andante musicale; I pesci come gli squali; I moralisti come Catone; Miti: il giardino delle; Mariti meno miti; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Smentiti come dei miti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.