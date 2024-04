La Soluzione ♚ Sindacato dei metalmeccanici La definizione e la soluzione di 4 lettere: Sindacato dei metalmeccanici. FIOM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Sindacato dei metalmeccanici: La Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM) è il sindacato dei lavoratori operanti nelle imprese metalmeccaniche che fa capo alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL). Fondato nel 1901, è il più antico sindacato industriale italiano. Le altre sigle confederali dei metalmeccanici sono la FIM (CISL) e la UILM (UIL). L'attuale segretario generale è Michele De Palma (dal 6 aprile 2022). Nel 2009 gli iscritti erano 363 559. Altre Definizioni con fiom; sindacato; metalmeccanici; Il sindacato dentro L Aquila; Il sindacato polacco guidato da Lech Walesa; Il sindacato di Landini; Sono blu quelle dei metalmeccanici; Cerca altre soluzioni cruciverba

