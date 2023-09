Sgradite all orecchio come certe musiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sgradite all orecchio come certe musiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CACOFONICHE

Significato/Curiosita : Sgradite all orecchio come certe musiche

È uno stato multilingue e multietnico, non vi sono tuttavia statistiche certe e aggiornate sulla popolazione e sulla sua composizione. l'ultimo censimento... Particolare effetto sonoro che a volte, paradossalmente, perde il suo carattere cacofonico "cattivo" per diventare addirittura eufonico. l'eufonia, infatti, è l'opposto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

