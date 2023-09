Un salto che porta lontano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un salto che porta lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRIPLO

Significato/Curiosita : Un salto che porta lontano

Il salto con l'asta è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera nella quale l'atleta, dopo aver preso una breve rincorsa, utilizzando... triplo (triple) è un romanzo di spionaggio dello scrittore britannico ken follett pubblicato nel 1979 e ambientato durante i conflitti arabo-israeliani... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

