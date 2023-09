Pietra tutta buchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietra tutta buchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POMICE

Significato/Curiosita : Pietra tutta buchi

Ponti pietra ed il postumio paralleli al teatro stesso, in modo da difenderlo da eventuali piene del fiume. la realizzazione degli argini in pietra fu utile... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «pomice» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pomice (en) pomice, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

