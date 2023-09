Il non plus ultra della perfezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il non plus ultra della perfezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IDEALE

Significato/Curiosita : Il non plus ultra della perfezione

Locuzione latina non plus ultra o nec plus ultra, tradotta letteralmente, significa non più avanti, in contrapposizione all'altro motto plus ultra (sempre avanti)... ideale – principio o valore etico da perseguire ideale platonico – concetto cardine della filosofia di platone ideale – struttura algebrica ideale massimale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

