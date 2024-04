La Soluzione ♚ La Jones che canta Sunrise

La definizione e la soluzione di 5 lettere: La Jones che canta Sunrise. NORAH Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su La jones che canta sunrise: Norah Jones, nome d'arte di Geethali Norah Jones Shankar (New York, 30 marzo 1979), è una cantautrice, polistrumentista e attrice statunitense. Ha ottenuto un grande successo nel 2002 con l'album di esordio Come Away with Me, che ha venduto circa 25 milioni di copie. Ha poi vinto 5 Grammy Award in una sola serata e ha replicato i consensi nel 2004 con Feels like Home e nel 2007 con l'album Not Too Late, che hanno consolidato la sua popolarità e l'hanno resa una delle cantautrici dell'odierno panorama musicale più riconosciute e più affermate, avendo venduto circa 15 milioni di album solo negli USA, circa 40 milioni di album in tutto il ...

