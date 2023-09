Insieme delle sostanze grasse dell organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme delle sostanze grasse dell organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ADIPE

Significato/Curiosita : Insieme delle sostanze grasse dell organismo

Trasformazioni stereochimiche che portano alla formazione di acidi grassi trans, che sono sostanze potenzialmente dannose per la salute in quanto si ipotizza... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «adipe» wikimedia commons contiene immagini o altri file su adipe adipe, su treccani.it – enciclopedie on line,...