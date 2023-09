Gradevole per aspetti o per modi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gradevole per aspetti o per modi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARINO

Significato/Curiosita : Gradevole per aspetti o per modi

Putrefazione. può poi essere cucinata in vari modi, come al vapore e al forno. il sapore della carne è gradevole e delicato. il costo al dettaglio è relativamente... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carino (disambigua). marco aurelio carino (latino: marcus aurelius carinus; 257 – mesia, luglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gradevole per aspetti o per modi : gradevole; aspetti; modi; Uno sgradevole carnivoro dal mantello grigio giallognolo; gradevole brano musicale; Anche quello amaro è gradevole ; gradevole simpatico; Farsi sentire in modo sgradevole ; I diversi aspetti di un fenomeno; aspetti particolari che distinguono; Gli aspetti da esaminare; Il processo con il quale uno scrittore rivela aspetti nuovi della realtà; Ha l incarico di organizzare la rappresentazione nei suoi aspetti pratici; Un segno aggiunto a una lettera per modi ficarne la pronuncia o per distinguerla da altre simili; Giudicate in modi diversi; Gentilezza di modi ; Ruvidi al tatto e nei modi ; Lo sono le sarte e le modi ste;

