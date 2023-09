Calciatore che fu campione del mondo 82: Rossi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calciatore che fu campione del mondo 82: Rossi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PAOLO

Significato/Curiosita : Calciatore che fu campione del mondo 82: rossi

Novembre 2013. paolo bruschi, paolo rossi, l'uomo che fece piangere il brasile. intervista al campione del mondo di spagna '82, su gonews.it, 20 dicembre 2013... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi paolo (disambigua). paolo è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: polo, pagolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

