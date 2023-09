Terribile spaventosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terribile spaventosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TREMENDA

Significato/Curiosita : Terribile spaventosa

Bhairava (in sanscrito, "terribile, spaventoso") a volte conosciuto come kala bhairava è una divinità indù, feroce manifestazione di shiva associata all'annientamento... Audita tremendi fu una bolla papale emessa da papa gregorio viii il 29 ottobre 1187 per proclamare la terza crociata. fu promulgata pochi giorni dopo la...