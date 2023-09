Sigla dell Ente Nazionale per l Aviazione Civile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla dell Ente Nazionale per l Aviazione Civile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENAC

Significato/Curiosita : Sigla dell ente nazionale per l aviazione civile

L'ente nazionale per l'aviazione civile (enac) è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione... L'ente nazionale per l'aviazione civile (enac) è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

