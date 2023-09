Rete per dormire all aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rete per dormire all aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AMACA

Significato/Curiosita : Rete per dormire all aria

Materasso è un grande cuscino, normalmente posto su una rete ancorata a un letto, su cui dormire o riposare. il termine materasso deriva dall'arabo ... l'amaca (ipa: [a'maka]) è una forma primordiale di giaciglio utilizzata per dormire o riposarsi. le origini dell'amaca non sono note. un'amaca è illustrata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Rete per dormire all aria : rete; dormire; aria; Vi si smarriscono Haensel e Grete l; L attore premio Oscar interprete di Milk; Sporge dalla parete ; Gioca in difesa della sua rete ; Attributo dell abito del prete ; dormire rumorosamente; Una rete per dormire ; Si toglie per dormire ; Canti che fanno dormire ; Il programma TV dopo cui si andava a dormire ; Il saluto a Maria ; Schermata pubblicitaria online; Lo danneggia la mosca olearia ; Cambiare varia re; Un utilitaria della Toyota;

Cerca altre Definizioni