Quello di Lana è nelle Dolomiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Lana è nelle Dolomiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : COL

Significato/Curiosita : Quello di lana e nelle dolomiti

Il col di lana (col de lana in ladino) è una montagna (2 452 metri) delle dolomiti. si trova in comune di livinallongo del col di lana (belluno), tra... Treviso <col> – elemento html (<col /> in xhtml) che specifica gli attributi per una colonna di una tabella col – filtro col – cognome italiano col – divinità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

