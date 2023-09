Quello della lira è vecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello della lira è vecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CONIO

Significato/Curiosita : Quello della lira e vecchio

Principale: lira italiana. le banconote della lira italiana sono state strumenti di pagamento, in forma cartacea, dall'introduzione della lira come valuta... Significati, vedi conio (disambigua). un conio è ciascuno dei due pezzi di metallo usati per battere le facce di una moneta. un conio contiene la versione...