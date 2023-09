Il prefisso che va contro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prefisso che va contro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ANTI

Significato/Curiosita : Il prefisso che va contro

Numero, assieme al prefisso nazionale), mentre rimane solo un prefisso a 3 cifre, che comincia sempre con il numero 3. il prefisso internazionale normalmente... Contengono il titolo. anti – ep degli autechre del 1994 anti – album di t. raumschmiere del 2002 anti – album di rihanna del 2016 anti – album di gionnyscandal... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il prefisso che va contro : prefisso; contro; prefisso greco relativo alle articolazioni; prefisso che indica inferiorità; Il prefisso che vale udito; prefisso per sotto; prefisso per contro; Gara ciclistica in salita contro il tempo; Un provvedimento contro gli atti eversivi; L oratore ateniese propugnatore della guerra contro i Persiani; Fu il simbolo dei Lancaster nella guerra contro gli York; Una risposta scontro sa;

Cerca altre Definizioni