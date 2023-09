Il pittore francese che creò con Signac il pointillisme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pittore francese che creò con Signac il pointillisme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEURAT

Significato/Curiosita : Il pittore francese che creo con signac il pointillisme

Esasperata nel pointillisme di georges-pierre seurat: i colori non vengono mescolati, ma semplicemente accostati in punti minuti, in modo che sia l'occhio... Disambiguazione – "seurat" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi seurat (disambigua). georges-pierre seurat (parigi, 2 dicembre 1859 –...