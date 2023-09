Pane e famoso film di Soldini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pane e famoso film di Soldini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TULIPANI

Significato/Curiosita : Pane e famoso film di soldini

Protagonista per il film pane e tulipani. è inoltre nota per la lunga collaborazione artistica avuta con il trio aldo, giovanni e giacomo. nata e cresciuta a... e gli ultimi che porta prima di tornare a pescara sono proprio tulipani. i tulipani del titolo fanno riferimento a una frase detta da fermo, in cui spiega...