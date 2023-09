Il Paese del canale Al Jazeera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Paese del canale Al Jazeera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : QATAR

Significato/Curiosita : Il paese del canale al jazeera

Menzionata come al jazira. la nascita di al jazeera è dovuta alla volontà di hamad bin khalifa al-thani, emiro del qatar, di trasformare il suo paese nel centro... 269535; 51.212767 il qatar (in arabo , qaar, pronunciato ['qtr]; pronuncia italiana: catàr, càtar), ufficialmente stato del qatar (in arabo ...