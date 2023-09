Il nome bulgaro della catena degli Antibalcani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome bulgaro della catena degli Antibalcani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SREDNA GORA

Significato/Curiosita : Il nome bulgaro della catena degli antibalcani

Significati, vedi bulgaria (disambigua). coordinate: 42°45'n 25°30'e / 42.75°n 25.5°e42.75; 25.5 la bulgaria (ascoltai; in bulgaro , bylgarija;... Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. gli antibalcani (in bulgaro sredna gora, montagna di mezzo) sono una catena montuosa della bulgaria centrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

