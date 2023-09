Il malato per il medico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il malato per il medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAZIENTE

Significato/Curiosita : Il malato per il medico

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo film, vedi il malato immaginario (film). il malato immaginario (le malade imaginaire), è una comédie-ballet... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi paziente (disambigua). un paziente (dal latino patiens, il participio presente del verbo pati... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il malato per il medico : malato; medico; malato dalla nascita; Chi la marca si dà malato ; Molto ammalato ; Struttura di cura di un malato terminale ing; Ammalato fiacco; La vestaglia del medico ; Lo percepisce il medico ; Si pagano al medico ; Il medico del subcosciente; Controllo medico tramite immagini su un video;

