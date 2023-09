L ironia che disprezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ironia che disprezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SARCASMO

Significato/Curiosita : L ironia che disprezza

Pagine, intitolate ironia e ironia (figura retorica). segui i consigli sulla dimensione delle voci. vedi anche la discussione. l'ironia (dal greco eea... Citazioni sul sarcasmo wikizionario contiene il lemma di dizionario «sarcasmo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su sarcasmo (en) il tutorial... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : L ironia che disprezza : ironia; disprezza; ironia mordace; Muscoloso detto con ironia ; ironia pungente; Principio d ironia ; ironia graffiarnte; disprezza to e indegno di stima; Detestato, disprezza to; Lo fa chi disprezza ; Li disprezza va Diogene; Degno di essere disprezza to;

Cerca altre Definizioni