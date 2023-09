Li indossa il calciatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li indossa il calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PANTALONCINI

Mihajlovic gli aveva peraltro assegnato la fascia di capitano, che da lì in avanti indossa con regolarità alla luce dello scarso impiego dei compagni vives... Arrivavano all'adolescenza, i pantaloncini venivano sostituiti dai pantaloni normali, relegando nella mentalità collettiva i pantaloncini ad indumento per l'infanzia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Li indossa il calciatore : indossa; calciatore; Si indossa in fabbrica; Li indossa no chimici e chirurghi; L indossa d inverno monsieur; L ampia veste indossa ta dalle donne indiane; indossa no il camisaccio; Un bel tiro del calciatore ; Un calciatore molto abile nel segnare; Un tiro rasoterra improvviso e preciso del calciatore ; Il Giorgio calciatore toscano e difensore azzurro; Le entrate basse del calciatore sul pallone;

