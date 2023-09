Gelataio senza gelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gelataio senza gelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ATAI

Significato/Curiosita : Gelataio senza gelo

Aver servito alcuni bambini, il gelato è finito. tornato al furgone, il gelataio va a prendere dell'altro gelato; tuttavia finisce per scoprire mr. bean... ataï (... – fonimoulou, 1º settembre 1878) guerrigliero canaco della nuova caledonia. originario di komalé, presso la foa, guidò nel 1878 l'insurrezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

