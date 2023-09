L Evo che fini nel 1492 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Evo che fini nel 1492. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MEDIO

Significato/Curiosita : L evo che fini nel 1492

Termini "età" o "evo" come sinonimi (età antica o evo antico, medioevo - in cui il termine "evo" è incorporato nella parola, età moderna o evo moderno, età... Che iniziano con o contengono il titolo. medio (dito medio) – in anatomia, il terzo dito della mano umana medio (diatesi media) – in linguistica, classe...