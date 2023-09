Esclamazione che invita al salto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esclamazione che invita al salto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OPLÀ

Significato/Curiosita : Esclamazione che invita al salto

Celebre esclamazione del buddha "ehi bhikkhu!" ("vieni monaco!") che diverrà la formula tradizionale di ordinazione buddhista, e dando così origine al sagha... È una delle protagoniste (con cristina gazzera) della commedia musicale oplà giochiamo insieme di mauro macario, con erminio macario; nello stesso anno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

