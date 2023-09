Eminenti distinte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eminenti distinte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESIMIE

Significato/Curiosita : Eminenti distinte

Significa "primo nel tempo o nell'ordine; il primo, il capo, il più eminente, distinto o nobile; il primo uomo, la prima persona". come titolo, "princeps"... Giugno 2020. ^ (en) esim consumer and iot specifications, su esim. url consultato il 2 gennaio 2023. ^ (en) esim for m2m, su esim. url consultato il 2...