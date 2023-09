Un dispositivo presente negli aerei da guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo presente negli aerei da guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : LANCIABOMBE

Significato/Curiosita : Un dispositivo presente negli aerei da guerra

Nella progettazione degli aerei, dell'avionica e dei sistemi d'arma» e propone che «un passaggio generazionale negli aerei da caccia a reazione si verifica... Delle bombe, i lanciabombe sono stati sostituiti dai vani bombe e da altri congegni alari per effettuare il bombardamento. ^ lanciabómbe | sapere.it, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un dispositivo presente negli aerei da guerra : dispositivo; presente; negli; aerei; guerra; dispositivo per l elaborazione di informazioni; dispositivo che indica i tempi; Un dispositivo con l elettromagnete; dispositivo che chiude la visuale al nemico; Il dispositivo con più prese; La popolare azienda svedese di mobili presente nel mondo; Un metallo argenteo presente nello xenotime; Quello di pietra è assente-presente ; Al presente ; Il giorno presente ; La partenza negli ippodromi; Ha molta importanza negli spettacoli; Pianta i chiodi negli zoccoli; Il Déco in voga negli Anni 20; Un fallimento negli affari; aerei come i jet; L atterrare sulla portaerei ; Tengono gli aerei in rotta; Girano negli aerei ; Guida bolidi o aerei ; L oratore ateniese propugnatore della guerra contro i Persiani; Fu il simbolo dei Lancaster nella guerra contro gli York; Guidò i sudisti durante la guerra di secessione; La protagonista di guerra e pace; Si festeggiano a guerra finita;

Cerca altre Definizioni