Didascalia sul video - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Didascalia sul video. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : SOVRAIMPRESSIONE

Significato/Curiosita : Didascalia sul video

Lista di opere di un dato utente. didascalia: quando un utente carica un video può aggiungere una didascalia al video usata solitamente per sottotitoli... Traduzione del testo della sua canzone, the ghost of tom joad, in sovraimpressione. l'edizione fu vinta da ron (esibitosi insieme a tosca, non accreditata)...