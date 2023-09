Cubetti gialli nella macedonia di frutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cubetti gialli nella macedonia di frutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANANAS

Significato/Curiosita : Cubetti gialli nella macedonia di frutta

A fette o in macedonia. nei paesi tropicali si mangia spesso tagliato a cubetti e servito su un vassoio assieme ad altri tipi di frutta, come ananas,... Vedi ananás. ananas mill., 1754 è un genere di piante appartenente alla famiglia bromeliaceae. è conosciuto soprattutto per la specie coltivata ananas comosus... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

