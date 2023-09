Al centro del Trentino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al centro del Trentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENTI

Significato/Curiosita : Al centro del trentino

Il trentino-alto adige/südtirol o tirolo meridionale (afi: /tren'tino 'alto 'adie/; trentino-südtirol in tedesco, trentin-südtirol in ladino) è una regione... Ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto); le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Al centro del Trentino : centro; trentino; Importante centro vitivinicolo dell Astigiano; Il numero di centro ; centro piemontese del Roero; Comune in centro ; Piccolo centro nella Val di Non; del Garda in trentino ; del Garda: località del trentino ; Una valle del trentino ; Rinomato consorzio agricolo del trentino ; Monte tra Lombardia e trentino alto 3905 metri;

Cerca altre Definizioni