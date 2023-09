Ascoltatore all inizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ascoltatore all inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ASC

Significato/Curiosita : Ascoltatore all inizio

ascoltatori tedeschi! (deutsche hörer!) è il titolo delle raccolte dei testi dei radiomessaggi che lo scrittore tedesco antinazista thomas mann, esule... Quattroruote asc – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di ascención de guarayos (bolivia) asc – codice vettore icao di air star corporation asc – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ascoltatore all inizio : ascoltatore; inizio; Danno inizio alla crisi di governo; L inizio dell ibernazione; Dà inizio alla vocazione; Il time musica di inizio 900; L inizio dell acrostico;

Cerca altre Definizioni