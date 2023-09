Andare altrove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andare altrove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPOSTARSI

Significato/Curiosita : Andare altrove

Un'unione con la natura. la wanderlust indica il desiderio di andare altrove, di andare oltre il proprio mondo, di cercare qualcos'altro: un desiderio... Sull'uso delle fonti. la parallasse è il fenomeno per cui un oggetto sembra spostarsi rispetto allo sfondo se si cambia il punto di osservazione. il termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

