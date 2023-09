Versare il dovuto indennizzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Versare il dovuto indennizzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISARCIRE

Di 4 a un massimo di 6 mesi di indennizzo per le aziende con meno di 15 dipendenti e da 12 mesi a 24 mesi di indennizzo per le aziende con più di 15 dipendenti... Cassazione ha condannato i ministeri delle infrastrutture e della difesa a risarcire gli eredi del titolare della compagnia itavia per il dissesto finanziario...