Uno sport per mari ondosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sport per mari ondosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SURF

Significato/Curiosita : Uno sport per mari ondosi

Ed è quindi strettamente legata al bacino idrografico di provenienza. in mari non tropicali la composizione della sabbia rispecchierà quella delle rocce... Significati, vedi surf (disambigua). il surf è uno sport acquatico che consiste nel "cavalcare" le onde del mare utilizzando una tavola da surf. la tecnica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

