Una regione ben definita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una regione ben definita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TERRITORIO

Macedonia fosse una regione in gran parte costituita da popolazioni greche che aspettavano l'annessione allo stato greco. in quel tempo la regione che oggi è... Territoris, che a sua volta deriva dal termine territor che significa "possessore della terra". un territorio, quindi, è un'area definita o delimitata che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una regione ben definita : regione; definita; Storica regione francese; Nativo della regione di Dante per Dante; Lo è una regione priva di corsi d acqua per scarsa piovosità; La regione con il Gargano; regione dell Indocina; Disciplina sportiva definita in inglese come free climbing; Quantità indefinita ; Disciplina sportiva definita , in inglese, come free climbing; Come una potenza indefinita ma altissima; Privo di forma definita ;

