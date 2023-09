Una macchina che lavora come un uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una macchina che lavora come un uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROBOT

Significato/Curiosita : Una macchina che lavora come un uomo

Il termine macchina indica un dispositivo meccanico e/o elettrico in grado di convertire energia da una forma all'altra (tecnicamente: lavoro in energia... Se stai cercando altri significati, vedi robot (disambigua). un robot (pron. robòt o robó, all'inglese ròbot) è una qualsiasi macchina (più o meno antropomorfa)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una macchina che lavora come un uomo : macchina; lavora; come; uomo; macchina fotografica Canon; Congiure macchina zioni; Manovra la macchina da presa; Campagna mediatica denigratoria: macchina ; Una macchina che lubrifica la minuteria nei bullonifici; lavora re il marmo; Non lavora tive; lavora tore tessile; lavora quando la cicala canta; lavora in redazione e da inviato; Dispensati da un obbligo come gli allenatori di calcio; Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcrali; Irsuti come scimmie; come errori enormi; Caldi come i raggi del sole; Scolpì il San Luca che è nel Museo dell Opera del Duomo di Firenze; uomo rozzo e ignorante; uomo che non prega; Il vero uomo spagnolo; La vita spirituale di un uomo ;

Cerca altre Definizioni